Жительница Салавата убила ревнивого любовника тарелкой

Жителя Башкирии убили ударом тарелкой

Жительницу Башкирии осудили на пять лет за убийство приятеля тарелкой.

Как стало известно «КП-Уфа», драма разыгралась в одной из квартир в Салавате. Местная жительница распивала алкоголь вместе со своим приятелем. Захмелевший мужчина зачем-то вспомнил былое и начал предъявлять сожительнице претензии на почве ревности. Слова он подкрепил несколькими ударами кулаком по голове подруги.

Женщина объяснила, что после этого ей стало обидно. Она схватила со стола тарелку и ударила обидчика в район правого виска. После этого любовники помирились и пошли спать. На утро женщина поспешила покинуть квартиру, испугавшись, что хозяин вновь начнет ее избивать. Вскоре тело мужчины обнаружат в туалете его родственники – оказалось, что из-за удара у него развилось сильное кровотечение, которое никто не пытался остановить.

Вскоре к женщине пришли стражи порядка. Она не стала ничего отрицать и написала явку с повинной, а также помогала следствию в других вопросах. В суде это учли и приговорили преступницу к пяти годам заключения в колонии общего режима за причинение тяжкого вреда здоровью.