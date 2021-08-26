Хабиров задним числом перенес всероссийское мероприятие

Фотографы: Андрей Старостин, Дамир Хузиев // forum-zauralye.com

Глава Башкирии Радий Хабиров во второй раз перенес Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье» в Сибае – на этот раз на 10-11 сентября. Он сделал это задним числом: мероприятие планировалось провести 19-20 августа, а распоряжение о его переносе было подписано только 24-го числа. Документ опубликован на портале правовой информации.

Инвестиционный сабантуй «Зауралье-2021» – это форум Агентства стратегических инициатив и правительства Башкирии. В нем участвуют чиновники, представители бизнеса и общественники. Они обсуждают вопросы привлечения инвестиций, развития экспорта, моногородов, внутреннего туризма, цифровизации и экологии.

Ранее сообщалось, что на инвестсабантуе власти Башкирии и компания «Макдоналдс» подпишут соглашение о строительстве «Дома Роналда Макдоналда». Это будет социальная гостиница для родителей, чьи дети проходят длительное лечение.