В Башкирии водитель насмерть сбил шедшую с дочерью женщину и скрылся с места ДТП

фото: ГИБДД РБ

В Шаранском районе Башкирии водитель насмерть сбил женщину, которая шла в сопровождении дочери, и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

Инцидент произошел около 11 вечера 25 августа в деревне Новоюзеева. На улице Центральной мужчина за рулем «Лада Нива» совершил наезд на 51-летнюю местную жительницу. Вместе с 29-летней дочерью она шла по краю проезжей части. От полученных травм пострадавшая скончалась в карете скорой помощи при госпитализации.

– Водитель с места происшествия скрылся. Благодаря оперативным действиям сотрудников ГИБДД водитель вскоре был установлен и задержан. Им оказался 29-летний житель Туймазинского района, который признался, что совершил ДТП, – передали в Госавтоинспекции.

За 25 августа это единственное смертельное ДТП на территории Башкирии. В еще 11 авариях травмы получили 15 человек.