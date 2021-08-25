Егор Крид сделал неожиданное признание на концерте в Уфе. Такое об артисте знали не все

Фото: Борис КУДРЯВОВ
Рэпер Егор Крид на сцене в Уфе признался, что провел в столице Башкирии все детство.
Вечером 25 августа в Уфе проходил большое мероприятие, посвященное открытию национального финала конкурса Ворлдскиллс. Праздник начался в 20.00 по местному времени, а зрителей и участников состязаний развлекали светящимися дронами, салютом и выступлениями со сцены. Среди артистов был и рэпер Егор Крид. В парке Ватан он сделал неожиданное признание перед огромной толпой.
- Я люблю ваш город. Я провел все детство в Уфе, у меня здесь живут родственники, - заявил Егор Крид многотысячной толпе гостей.