«Тут тысяч 100»: в Уфе несмотря на коронавирус на концерте Егора Крида настоящий аншлаг

Фото: скриншот прямой трансляции
Сегодня, 25 августа, на торжественной церемонии открытия X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia-2021) наблюдается рекордное количество зрителей.
На прямой трансляции с мероприятия можно увидеть, как тысячи людей, не соблюдая социальную дистанцию и масочный режим, наслаждаются выступлением Егора Крида.
– Тут тысяч 100, не меньше, – прокомментировал со сцены популярный исполнитель.
Артист прибыл в Уфу специально в честь этого мероприятия. По уличным камерам также понятно, что толпа желающих увидеть концерт, продолжает прибывать и направляется в сторону сцены.
Напомним, после выступления Егора Крида в ночное небо взлетят сотни дронов с подсветкой. Закончится представление в Уфе праздничным салютом на площадке в парке.