В Башкирии построят скоростную автомобильную магистраль

Фото: Радий Хабиров/Вконтакте

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 25 августа, опубликовал пост в социальных сетях, в котором сообщил о результатах встречи с руководителем Росавтодора Романом Новиковым. По его словам, на встрече обсудили строительство и проектирование скоростной автомобильной дороги М-7 «Волга» республике.

– Она пройдет на участке обхода пяти населенных пунктов - Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново. Совместно с администрациями Илишевского, Чекмагушевского и Дюртюлинского районов мы уже начали подготовку земельных участков. Провели геодезические изыскания, начали археологические изыскания, – отметил руководитель региона.

Радий Хабиров дополнительно проинформировал, что трасса станет частью дороги Москва - Екатеринбург.