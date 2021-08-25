В Башкирии жара спадет до 29°, обещают дожди

В Башгидрометцентре дали прогноз погоды на ближайшие два дня. В республике 26 и 27 августа, согласно предоставленным данным, температура воздуха несколько понизится. Среди сюрпризов также обещают дожди и грозы.

В частности, уже завтра на большей части региона прогнозируют ночью температуру 13-18°, по югу до 23°, днем 24-29°. Прежняя жара ожидается днем только по югу до 34°. Дожди и грозы пройдут только местами. Обещают также и порывы ветра, однако его направление будет южным.

27 августа ветер будет уже северо-восточный, возможны также сильные порывы. Температура воздуха ночью 9-14°, по югу до 19°, днем 24-29°, по югу до 34°. Местами также ожидаются грозы и дожди.