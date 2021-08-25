При тушении природного пожара в Башкирии серьезно пострадал доброволец

Фото: МЧС по Башкирии

В МЧС по Башкирии рассказали, что во время тушения природного пожара в Баймакском районе пострадал один из добровольцев. Несчастный случай произошел 24 августа в 14:40, когда загорелась сухая трава на территории Ишмурзинского и Акмурунского сельсоветов.

Огонь распространился на площади 700 га, чтобы его погасить, приехали добровольцы, сотрудники МЧС, госкомитета по ЧС, добровольные пожарные команды и дружины. Локализовать возгорание удалось в 19:28, ликвидировали пожар полностью в 20:28.

Пострадавшего добровольца обнаружили случайно другие волонтеры, мужчина был в момент произошедшего один. Его доставили с ожогами в Баймакскую центральную городскую больницу.