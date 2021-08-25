Глава одного из районов Башкирии при поддержке чиновников не смог дозвониться до больницы

фото: Олег Голов // vk.com

Глава Благовещенского района Башкирии Олег Голов вместе с коллегами целый день не мог дозвониться до регистратуры центральной районной больницы. По словам чиновника, он делал это «ради эксперимента» после того как ему поступило множество жалоб от местных жителей.

– Почти все жалобы жителей обоснованы. На прием к врачам попасть сложно. Нам уже кажется, что ситуация только усугубляется, – отметил Голов. – Уже два дня обсуждаем сложившуюся ситуацию с руководством больницы. Нельзя уйти в точку невозврата.

Чиновник сообщил, что с 25 августа в Благовещенской центральной районной больнице будут работать два регистратора. В лечебнице «обещают выправить ситуацию». Голов добавил, что в сентябре в лечебницу приедут работать выпускники башкирского медуниверситета – два терапевта и один педиатр.

– Не сильно, но поможет. Нам сейчас каждый врач на вес золота, – признался глава района. – Написали уже не одно письмо в БГМУ и Минздрав о содействии в направлении к нам врачей-ординаторов. Есть уже отклик, некоторые пробелы мы заполним за счет ординаторов.

Голов убежден, что в местной поликлинике необходимо менять режим работы. Сейчас она работает по графику 8:00-20:00, однако пиковая нагрузка приходится на утренние часы. «Нужно уходить от такого расписания и распределять грамотно поток пациентов», подытожил чиновник.