А у нас тут тропики! Башкирию накроет дождями в 35-градусную жару

26 августа в Башкирии ожидается 35-градусная жара и дожди.

В Башгидромете объяснили, что уже завтра в регион придут дожди, грозы и сильный ветер. В тоже время, уже надоевшая всем жара никуда не денется – днем воздух прогреется до +35 градусов, а ночью похолодает до +15.

В Уфе будет прохладнее, чем в среднем по республике. Днем в столице потеплеет лишь до 27 градусов, а ночью столбик термометра опустится до отметки в 19 градусов. Примечательно, что в Уфе не ожидается сильного ветра и осадков.

Напомним, что ранее в МЧС Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары и сильного ветра.