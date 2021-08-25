Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 августа 2021 15:19

А у нас тут тропики! Башкирию накроет дождями в 35-градусную жару

Синоптики опубликовали прогноз погоды на четверг, 26 августа
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

26 августа в Башкирии ожидается 35-градусная жара и дожди.

В Башгидромете объяснили, что уже завтра в регион придут дожди, грозы и сильный ветер. В тоже время, уже надоевшая всем жара никуда не денется – днем воздух прогреется до +35 градусов, а ночью похолодает до +15.

В Уфе будет прохладнее, чем в среднем по республике. Днем в столице потеплеет лишь до 27 градусов, а ночью столбик термометра опустится до отметки в 19 градусов. Примечательно, что в Уфе не ожидается сильного ветра и осадков.

Напомним, что ранее в МЧС Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары и сильного ветра.