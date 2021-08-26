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Общество26 августа 2021 7:13

Суд в Уфе прекратил уголовное дело, потому что обвиняемый перечислил 5 тыс. рублей на благотворительность

Прокуратура опротестовала это решение
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Демский районный суд вновь рассмотрит уголовное дело благотворителя

Демский районный суд вновь рассмотрит уголовное дело благотворителя

Демский районный суд Уфы прекратил уголовное дело о хранении наркотиков, потому что обвиняемый перечислил пять тысяч рублей на благотворительность. Прокуратура через Верховный суд добилась того, чтобы это решение было отменено.

Обвиняемый по «наркотической» статье – 37-летний уфимец. В ноябре 2020 года в лесу на окраине города он купил сверток с запрещенным веществом. Мужчина хранил наркотики в кармане для личного потребления – до тех пор, пока им не заинтересовались полицейские. Дело в итоге дошло до суда, который принял необычное решение:

– Суд удовлетворил ходатайство подсудимого и прекратил уголовное дело с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тыс. рублей, мотивируя тем, что обвиняемый перечислил до рассмотрения дела в суде в благотворительный фонд 5 тыс. рублей, – сообщили в региональной прокуратуре.

Гособвинителя такой исход дела не устроил: «участие злоумышленника в благотворительной деятельности не умаляет общественной опасности совершенного преступления», заявили в надзорном ведомстве.

Прокуратура подала апелляцию в Верховный суд, и инстанция передала уголовное дело на новое рассмотрение – в тот же Демский суд, но уже в другом составе.