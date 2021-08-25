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Общество25 августа 2021 16:49

Чиновницу из Минздрава Башкирии оштрафовали за игнор жалобы от отца тяжелобольного ребенка

Прокуратура завела против госслужащей административное дело
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Чиновницу из Минздрава оштрафовали на пять тысяч рублей

Чиновницу из Минздрава оштрафовали на пять тысяч рублей

Чиновницу из министерства здравоохранения Башкирии оштрафовали на пять тысяч рублей – в течение месяца она не могла рассмотреть жалобу от отца тяжелобольного ребенка. Об этом сообщила региональная прокуратура.

– В мае 2021 года отец ребенка, страдающего тяжелым хроническим заболеванием, обратился в ведомство с жалобой на неисполнение решения суда об обеспечении льготными лекарственными препаратами, – пояснили в надзорном ведомстве.

Замначальница отдела организации фармацевтической деятельности и лекарственного обеспечения Минздрава не рассмотрела обращение в 30-дневный срок, а это – административное правонарушение. Прокуратура завела против чиновницы соответствующее дело. Мировой судья принял решение оштрафовать госслужащую.