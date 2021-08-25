МЧС: на фоне аномальной жары в Башкирии ожидаются грозы и сильный ветер

В Башкирии будет очень жарко и ветрено Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завтра, 26 августа, в Башкирии ожидаются грозы и сильный ветер – от 17 до 22 метров в секунду. Аномальная жара при этом сохранится: температура воздуха будет на 7 градусов выше нормы. Об этом предупредило республиканское МЧС.

По данным синоптиков Башгидромета, завтра местами по республике пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть с северо-востока. Температура воздуха этой ночью составит +15,+20° (в восточных районах до +10°), днем +25,+30°, по югу до +35°. Такая же погода прогнозируется и в пятницу, 27 августа.