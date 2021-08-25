В контактном зоопарке Уфы, где енот разодрал лицо годовалому ребенку, выявлено семь нарушений

Енот набросился на ребенка 19 августа
Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета
Россельнознадзор и прокуратура Башкирии проверили контактный зоопарк «Обнимашки» в Уфе, где енот-полоскун разодрал лицо годовалому ребенку и поранил его родителей. Ведомства зафиксировали в учреждении по крайней мере семь нарушений.
Вот их список:
– не обеспечена безопасность посетителей зоопарка, где допускаются контакты с животными, угрожающими здоровью и жизни людей;
– не установлены защитные ограждения между посетителями и местом демонстрации животных;
– нет информации для посетителей об опасности несанкционированных контактов с животными;
– нет запрета на привлечение посетителей к участию в выступлениях животных;
– нет площадки для общения с животными по утвержденному графику и под обязательным контролем сотрудников зоопарка;
– нет списка животных, которые могут быть допущены до физического контакта с посетителями;
– отсутствуют круглосуточное укрытие в вольере от посетителей у ежиков, шиншиллы, дикобраза, кошек, козла, барана.
Россельхознадзор сообщил, что нарушения ветеринарного законодательства были выявлены 20 августа - на следующий день после инцидента с нападением на ребенка. Проверка прошла в контактном зоопарке «Обнимашки», который расположен в Гостином дворе (Верхнеторговая площадь, 1).