В Уфе за растрату будут судить экс-руководителя организации, учрежденной Минземимуществом Башкирии

Имущество обвиняемых и их родственников на 74 млн рублей было арестовано Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Уфе будут судить бывшего гендиректора организации «Башкоммунприбор», которая была учреждена министерством земельных и имущественных отношений Башкирии. Экс-руководитель фирмы привлек четырех сообщников и создал преступную группу, которая растратила имущество предприятия на 54 млн рублей. Об этом сообщил Следственный комитет республики. Ведомство заявляет о 20 эпизодах преступлений, связанных со злоупотреблением полномочий и растратой.

По версии следствия, в 2017-2019 годы «Башкоммунприбором» заключил контракты с районами республики на реконструкцию систем отопления в многоквартирных жилых домах и социальных объектах. Генеральный директор организации в рамках исполнения договоров заключил договоры подряда и поставки оборудования с фирмами, учредителями и директорами которых были его жена, ее отец, племянник и его знакомый.

– Несмотря на то, что часть работ, предусмотренных договорами подряда, фактически выполнялась силами АО «Башкоммунприбор», оплата подрядчикам производилась в полном объеме. А необходимое отопительное оборудование закупалось не напрямую у поставщика, а через организации сообщников директора, после чего поставлялось АО «Башшкоммунприбор» с максимально возможной наценкой, – пояснили в СК РБ.

Полученные деньги члены преступной группы похищали и тратили как им хотелось. Как итог – ущерб «Башкоммунприбору» превысил 54 млн рублей. Факты хищений выявили МВД и прокуратура.

На следствии обвиняемые не признали вину в преступлениях. На принадлежащую им и их родственникам недвижимость на общую сумму более 74 млн рублей был наложен арест .

В СК добавили, что во время расследования этого дела было проведено 56 судебных экспертиз, допрошено 65 свидетель, проведено 40 обысков. Объем материалов составил 90 томов.