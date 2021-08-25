В Уфе в ДТП попала супружеская пара с двумя малолетними детьми

фото: ГИБДД РБ

В Уфе минувшей ночью, 25 августа, в ДТП попала семья с двумя малолетними детьми. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась в полночь на улице Бакалинской. 25-летний уфимец на Opel Astra при повороте во двор столкнулся со встречной Kia Rio, которой управлял 34-летний мужчина.

– Пассажиры "Кia", 31-летняя супруга водителя, а также их дети, 8-летняя дочь и 6-летний сын, получили ранения, – передали в Госавтоинспекции Башкирии.

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в причинах происшествия.