В природном парке Башкирии «Зилим» загорелся лес

фото: старший инспектор И.Юмагулова // Природный парк "Зилим" / vk.com

Во второй половине дня 24 августа в Гафурийском районе Башкирии загорелся лес в природном парке «Зилим». Об этом в соцсетях сообщила администрация заповедника.

К часу ночи 25 августа площадь пожара достигла восьми гектаров, к утру она увеличилась до девяти. По словам главы Гафурийского района Фанзиля Чингизова, в трех километрах от очага возгорания располагается деревня Имендяшево.

– Ликвидации возгорания препятствует труднодоступная местность. На пожарных машинах сюда не подъехать. Воду для тушения подают 4 мотопомпы. На месте работают более 100 человек из числа сотрудников природного парка «Зилим», Гафурийского лесничества, волонтеры. Ситуацию держим под контролем. Угроза населённому пункту отсутствует, – передал чиновник.

Чингизов назвал ситуацию с лесными пожарами в муниципалитете «очень тяжелой и напряженной». Он добавил, что за последние два дня в Гафурийском районе произошло пять природных возгораний.

По данным МЧС на утро 25 августа, в Башкирии действуют 16 очагов природных пожаров (площадь - 1471 га), девять из них локализованы (654,9 га).