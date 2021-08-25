От коронавируса в Башкирии второй день подряд умерло 15 человек

В Башкирии с начала пандемии зарегистрировано 55 238 случаев коронавируса. За день инфекция была выявлена еще у 299 жителей. Об этом сегодня, 25 августа, сообщил региональный оперштаб.

Число жертв COVID-19 в республике продолжает расти. В течение прошедших суток от инфекции скончались 15 человек – пока это максимальный прирост умерших, день назад было столько же. Всего коронавирус унес жизни 1 029 жителей Башкирии. Переболели 51 025 человек, 397 пациентов были сняты с учета по выздоровлению за последние 24 часа.

Первым компонентом вакцины привились 1,119 млн человек, кторым – 938,7 тысячи.