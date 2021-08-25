Салют в Уфе на Ворлдскиллс 2021: где будет, во сколько начнется

25 и 29 августа в Уфе состоится салют Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На церемониях закрытия и открытия Национального финала конкурса Ворлдскиллс 2021 в Уфе прогремит праздничный салют.

Национальный финал конкурса Ворлдскиллс станет последним из трех главных массовых мероприятий, которые проведут в Башкирии летом 2021 года. За три месяца в республике уже провели Всемирную Фольклориаду и Кубок мира по борьбе среди юниоров.

Торжественная церемония открытия состязаний Ворлдскиллс пройдет в уфимском парке Ватан вечером 25 августа. На сцене выступит Егор Крид, а после того, как стемнеет, в ночное небо взлетят сотни дронов с подсветкой. Закончится представление в Уфе праздничным салютом на площадке в парке.

Но этот салют не будет единственным на национальном финале Ворлдскиллс 2021 в Уфе. Во второй раз пиротехническое представление покажут уже 29 августа. Церемония закрытия финала начнется все в том же парке Ватан, но уже в 19 часов. После того, как в столице стемнеет, организаторы также устроят салют на национальном финале Ворлдскиллс 2021 в Уфе.