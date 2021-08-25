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Общество25 августа 2021 9:32

Власти Уфы предупредили о возможных пробках на улице Комсомольской

Это связано с укладкой асфальта на оживленном участке проезжей части
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: мэрия Уфы

фото: мэрия Уфы

Сегодня, 25 августа, на улице Комсомольской в Уфе могут возникнуть пробки. Это связано с тем, что на оживленном участке дороги между перекрестками с улицами Города Галле и 50 лет СССР начнется укладка асфальта.

– Городские службы призывают уфимцев и гостей столицы проявить понимание и терпение в период проведения ремонта дороги, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, – обратились к жителям в мэрии.

Напомним, улица Комсомольская частично находится на реконструкции. Ремонтные работы, начавшиеся в сентябре 2019 года, будут завершены в четвертом квартале 2021-го.