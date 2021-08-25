Организаторы WorldSkills в Уфе ответили участнице, пожаловавшейся на условия заселения

Национальный чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» пройдет в Уфе с 25 по 29 августа Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Организаторы WorldSkills в Уфе ответили участнице национального чемпионата Ольге Щербаковой, которая пожаловалась на условия заселения в общежитие. Женщина была недовольна долгим выбором места для проживания и его качеством. Кроме того, она возмутилась, что ее и детей, не спавших целые сутки, подняли на завтрак почти сразу же после заселения.

На обращение Щербаковой ответила представитель офиса проведения чемпионата Worldskills в Уфе Евгения Скурятина. Она принесла извинение за задержку с заселением и пообещала приложить «все усилия», чтобы участники больше «не столкнулись с подобными затруднениями».

– Места проживания предоставляются согласно пакетам и по согласованию с инспекцией «Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», – пояснила Скурятина. – Питание в местах проживания, действительно, предоставляется по расписанию. Но при желании можно обратиться в столовую или кафе и взять еду с собой, правда, имейте в виду, что еда свежеприготовленная и в условиях климата может храниться на более двух часов.

Напомним, национальный чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» пройдет в Уфе с 25 по 29 августа. В соревновании профессионального мастерства примут участие 1,8 тысячи человек – подростков до 16 лет и студентов от 16 до 25 лет.