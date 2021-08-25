В Уфе прогнозируется очаг экстремальной жары

В Уфе ожидается солнечная погода, температура поднимется до 33 градусов

Уфа оказалась в числе городов России, где сегодня, 25 августа, спрогнозирован «очаг экстремальной жары». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковеца. По словам специалиста, «прохлада придет к концу недели: жара спадет до климатической нормы, в выходные будет даже ниже 20 градусов».

По данным сервиса Gismeteo, сегодня в Уфе будет солнечно, после обеда воздух прогреется до 33°. В целом по Башкирии обойдется без существенных осадков. Ветер будет юго-восточным, южным, умеренным. Днем возможны порывы до сильного. Средняя температура воздуха по региону составит +31, +36°.

Напомним, накануне в Уфе был побит очередной температурный рекорд - уже восьмой с начала августа.