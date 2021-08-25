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Общество25 августа 2021 7:48

Уфа побила температурный рекорд 80-летней давности

24 августа воздух в башкирской столице прогрелся до +36,4°
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Таким жарким 24 августа в Уфе еще не было

Таким жарким 24 августа в Уфе еще не было

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уфа установила очередной температурный рекорд – уже восьмой за август 2021 года.

Днем 24 августа измерительные приборы на аэрологической станции в Деме показали +36,4°. Предыдущий максимум жары в эту дату был зарегистрирован еще в 1940 году – тогда столбики термометров поднимались до +34,2°.

– По республике максимальные температуры воздуха составили от +31,3° до +37,3°, – добавили синоптики Башгдидромета.

Напомним, аномальная жара в Башкирии стоит с прошлой недели. В Уфе рекордные показатели температуры воздуха фиксировались 3 (36,3°), 4 (37,8°), 16 (+34,2°), 19 (+36,2°), 20 (+36,7°), 21 (+38,4°), 22 (38,3°) августа.