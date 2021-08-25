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Общество25 августа 2021 6:23

Сегодня в Уфе перекроют центр из-за WorldSkills

В администрации попросили заранее планировать свой маршрут
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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Ограничение будет действовать ежедневно с 25 по 29 августа с 8 утра до 12 ночи.

Ограничение будет действовать ежедневно с 25 по 29 августа с 8 утра до 12 ночи.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 25 августа, в столице Башкирии перекроют центр из-за WorldSkills. Ограничение коснется Заки Валиди – участок дороги от улицы Аксакова до Гафури и улицу Генерала-губернатора Перовского. Ограничение будет действовать ежедневно с 25 по 29 августа с 8 утра до 12 ночи. Откроют проезд лишь 30 августа.

Как сообщили в мэрии, это необходимо сделать в целях безопасности участников дорожного движения во время проведения в Уфе финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia-2021).

Также в администрации принесли свои извинения за доставленные неудобства и попросили автомобилистов заранее планировать свой маршрут.

Также в администрации принесли свои извинения за доставленные неудобства и попросили автомобилистов заранее планировать свой маршрут.

Также в администрации принесли свои извинения за доставленные неудобства и попросили автомобилистов заранее планировать свой маршрут.