Сегодня в Уфе перекроют центр из-за WorldSkills

Ограничение будет действовать ежедневно с 25 по 29 августа с 8 утра до 12 ночи. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 25 августа, в столице Башкирии перекроют центр из-за WorldSkills. Ограничение коснется Заки Валиди – участок дороги от улицы Аксакова до Гафури и улицу Генерала-губернатора Перовского. Ограничение будет действовать ежедневно с 25 по 29 августа с 8 утра до 12 ночи. Откроют проезд лишь 30 августа.

Как сообщили в мэрии, это необходимо сделать в целях безопасности участников дорожного движения во время проведения в Уфе финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia-2021).

Также в администрации принесли свои извинения за доставленные неудобства и попросили автомобилистов заранее планировать свой маршрут.