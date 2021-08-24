Хабиров сообщил, что «Башкирское речное пароходство» сохранили

Хабиров добавил, что оба предприятия подводили к банкротству, чтобы завладеть их земельными участками, которые хотели застроить.

Сегодня, 24 августа, Радий Хабиров сообщил, что «Башкирское речное пароходство» постепенно выходит из стадии банкротство, пишет ТАСС. Следовательно, предприятие, признанное банкротом Арбитражным судом РБ 27 апреля 2017 года, сохраняется.

А в марте же этого года стало известно, что иск о банкротстве отозвали и заключили мировое соглашение, а потом разработали дорожную карту финансового оздоровления предприятия.

- Все-таки для себя мы решили сохранить эти два предприятия, «Башкирское речное пароходство» и «Судоремонтный завод». На данный момент идет мучительный переход из стадии банкротства на восстановление. К сожалению, за это время были потеряны и активы, я имею в виду материальную базу предприятия, были распроданы много судов. Сейчас мы будем стабилизировать работу предприятия, летом оно зарабатывать на песке, зимой – на техническом обслуживании судов, - цитирует издание слова главы региона.

Он также добавил, что оба предприятия подводили к банкротству, чтобы завладеть их земельными участками, которые хотели застроить.