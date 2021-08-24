Тело утонувшего уфимца обнаружили в двух километрах от места купания

Предположительно, все трое были в состоянии алкогольного опьянения.

Трагедии на воде все еще продолжаются – вчера около 12 часов на реке Белой в Уфе снова утонул человек. ЧП произошло на улице Черный Яр.

Как сообщили спасатели, на берегу реки отдыхали трое друзей. Все вместе они пошли купаться, но на берег вернулось лишь двое. Однако к моменту прибытия спасателей товарищи уже ушли домой. Водолазы искали утопленника, и сумели найти только спустя сутки на глубине трех метров в двух километрах ниже по течению от места, где отдыхала компания.

Трагедия в очередной раз прошла в том месте, где нельзя было купаться. На берегу были установлены таблички, предупреждающие об опасности.

Предположительно, все трое были в состоянии алкогольного опьянения. Личность погибшего и обстоятельства инцидента выясняются.