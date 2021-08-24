В МЧС Башкирии предупредили об опасных природных явлениях

Спасатели советуют прятаться в подъездах и зданиях, если ветер застал вас на улице Фото: Евгения ГУСЕВА

Экстренные службы Башкирии предупредили об опасных природных явлениях в регионе. Сегодня вечером, 24 августа, в республике ожидается ухудшение погоды – шквалистый ветер до 17-22 м/с, грозы, град. Главное управление МЧС России по РБ рекомендует соблюдать правила безопасности.

Спасатели советуют прятаться в подъездах и зданиях, если ветер застал вас на улице. Не стойте около домов, ведь с крыш и балконов могут падать шифер и другие предметы.

Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, не стойте рядом с окном, выключите телевизор и другие приборы.