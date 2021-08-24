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Общество24 августа 2021 18:18

Участница WorldSkills в Уфе пожаловалась на условия заселения

Женщина написала обращение на имя главы Башкирии Радия Хабирова
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Участница одной из команд финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) пожаловалась на условия заселения в Уфе

Участница одной из команд финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) пожаловалась на условия заселения в Уфе

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Участница одной из команд финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) пожаловалась на условия заселения в Уфе. Женщина, представившаяся Ольгой Щербаковой, оставила обращение на имя главы Башкирии Радия Хабирова через электронную приемную органов власти.

– Такого ужаса в первый же день мы не испытывали. Для начала детей отправили с пересадкой через Москву в ночь. Мы не спали сутки. Потом по прилете в Уфу нас никак два часа не могли заселить в 4 утра. Позже заселяют 70 человек в общежитие с условиями для животных! – заявила Щербакова.

Она добавила, что дети «сутки не спали и испытывали стресс при заселении». В восемь часов их отправили на завтра. «Это либо «я выбираю покушать, но у меня остановится сердце из-за недосыпа», либо «я посплю, но буду голодной», написала женщина.

На жалобу уже пришел промежуточный ответ. Администрация Хабирова передала обращение министру экономического развития Башкирии Рустаму Муратову.

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» – это соревнования профессионального мастерства среди студентов в возрасте от 16 до 25 лет и подростков до 16 лет. Финал турнира будет проходить в Уфе с 25 по 29 августа. В чемпионате примут участие 1,8 тысячи человек - победителей региональных этапов.