В воздухе Уфы зафиксировано превышение концентрации трех загрязняющих веществ

22 августа содержание этилбензола в воздухе превысило норму в 2,5 раза

В воздухе Уфы в конце прошлой недели было зафиксировано превышение концентрации трех загрязняющих веществ: фенола, хлорида водорода и этилбензола. Об этом сообщили синоптики Башгидромета.

В пятницу 20 августа в 13:00 пункт наблюдения, расположенный по улице Мира, 11, обнаружил концентрацию фенола на уровне 1ПДК. Спустя шесть часов уже другой пост – на Ульяновых, 57 – выявил в воздухе хлорид водорода, содержание которого оказалось в 1,5 раза выше нормы.

В воскресенье 22 августа измерительные приборы на проспекте Октября, 141 показали превышение по этилбензолу: в 13:00 - 1 ПКД и в 19:00 - 2,5 ПДК.