В Уфе ВИЧ-инфекцию выявили у пятерых детей до 14 лет

Сейчас в башкирской столице на учете по ВИЧ стоят 7 338 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Уфе за семь месяцев 2021 года ВИЧ-инфекция была выявлена у пятерых детей младше 14 лет. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил главврач республиканского СПИД-центра Рафаэль Яппаров. По словам специалиста, по два ребенка с вирусом иммунодефицита проживают в Демском и Советском районах и один – в Орджоникидзевском.

Сейчас в башкирской столице на учете по ВИЧ стоят 7 338 человек: 4 194 мужчин (57,15%) и 3 144 женщин (42,85%). Самыми пораженными инфекцией районами являются Калининский (1 898 зараженных – почти 1% населения) и Орджоникидзевский (1 363).