В Башкирии без вести пропала 15-летняя девушка

фото: "ЛизаАлерт"

В Башкирии разыскивают 15-летнюю Айгуль Сахапову – девушка из села Чалмавы (Шаранский район) пропала без вести. Об этом сообщила поисковая организация «ЛизаАлерт».

По данным волонтеров, 23 августа школьница вышла из дома, но обратно так и не вернулась. Известно, что последний раз ее видели в туймазинском селе Туктагулово.

Приметы Айгуль Сахаповой: рост – 162 см, нормальное телосложение, русые волосы, карие глаза.

В день пропажи была одета в черную футболку, черные брюки и белые кроссовки.

Все, кто видел Айгуль или знает о ее местонахождении, просят обратиться по телефону 8(800)700-54-52 или 112.