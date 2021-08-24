фото: соцсети

Сегодня, 24 августа, скончалась спортивная журналистка из Башкирии Наталья Прокопьева. Об этом в соцсетях сообщили ее близкие. По их словам, у женщины были проблемы со здоровьем.

– Перестало биться сердце прекрасной женщины, талантливого, разносторонне развитого и искреннего человека. Наталью Прокопьеву многие знают как отличного спортивного журналиста, педагога и просто приятного собеседника. Нам будет вас не хватать... – поделились горем друзья Прокопьевой.

Покойная работала спортивным корреспондентом, пресс-атташе учалинского хоккейного клуба «Горняк», а также руководила детской креативной студией «Конферанс», которая выпускала проекты на районном телевидении.