Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 августа 2021 12:16

На охрану школ в 2021 году Уфа потратила 26 млн рублей

Деньги пошли на системы видеонаблюдения, контроля и управления
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В этом году в школы Уфы отправятся более 130 тысяч учащихся

В этом году в школы Уфы отправятся более 130 тысяч учащихся

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На обеспечение охраны школ в 2021 году Уфа потратила 26 млн рублей. Об этом на оперативном совещании в городской администрации 24 августа сообщила начальник Управления образования Елена Хаффазова.

– В летний период в образовательных учреждениях проводились мероприятия по укреплению антитеррористической защищенности. В текущем год из республиканского бюджета на это выделено 26 млн рублей. В школах установлены системы видеонаблюдения, контроля, управления и доступа, – рассказала чиновница.

Напомним, в новом учебном году в школы Уфы отправятся более 15 тысяч первоклассников. Всего в городе насчитывается порядка 130 тысяч школьников.