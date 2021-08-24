На охрану школ в 2021 году Уфа потратила 26 млн рублей

В этом году в школы Уфы отправятся более 130 тысяч учащихся Фото: Алексей БУЛАТОВ

На обеспечение охраны школ в 2021 году Уфа потратила 26 млн рублей. Об этом на оперативном совещании в городской администрации 24 августа сообщила начальник Управления образования Елена Хаффазова.

– В летний период в образовательных учреждениях проводились мероприятия по укреплению антитеррористической защищенности. В текущем год из республиканского бюджета на это выделено 26 млн рублей. В школах установлены системы видеонаблюдения, контроля, управления и доступа, – рассказала чиновница.

Напомним, в новом учебном году в школы Уфы отправятся более 15 тысяч первоклассников. Всего в городе насчитывается порядка 130 тысяч школьников.