Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье24 августа 2021 11:29

«Ковид-госпитали переполнены»: мэрия назвала ситуацию с COVID-19 в Уфе «удручающей»

Власти города вновь рекомендовали предприятиям не брать на работу сотрудников, не сделавших прививку против коронавируса
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Ковидные госпитали в Уфе переполнены пациентами

Ковидные госпитали в Уфе переполнены пациентами

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ситуация с коронавирусом в Уфе «удручающая», а городские ковид-госпитали переполнены пациентами. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Марат Гайфуллин.

– Ситуация, увы, удручающая. Ковид-госпитали переполнены. Подчеркну, что практически все пациенты, которые туда попадают, не вакцинированы, – сказал чиновник на оперативном совещании в администрации башкирской столицы 24 августа.

Гайфуллин напомнил, что всем предпрятиям Уфы «рекомендовано не брать на работу» соискателей, которые не сделали прививку против COVID-19.

Напомним, за прошедшие сутки в Башкирии было зарегистрировано сразу два антирекорда по коронавирусу: по суточному приросту умерших и заболевших.