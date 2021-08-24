«Ковид-госпитали переполнены»: мэрия назвала ситуацию с COVID-19 в Уфе «удручающей»

Ковидные госпитали в Уфе переполнены пациентами Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ситуация с коронавирусом в Уфе «удручающая», а городские ковид-госпитали переполнены пациентами. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Марат Гайфуллин.

– Ситуация, увы, удручающая. Ковид-госпитали переполнены. Подчеркну, что практически все пациенты, которые туда попадают, не вакцинированы, – сказал чиновник на оперативном совещании в администрации башкирской столицы 24 августа.

Гайфуллин напомнил, что всем предпрятиям Уфы «рекомендовано не брать на работу» соискателей, которые не сделали прививку против COVID-19.

Напомним, за прошедшие сутки в Башкирии было зарегистрировано сразу два антирекорда по коронавирусу: по суточному приросту умерших и заболевших.