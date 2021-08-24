В ДТП с тремя автомобилями в Башкирии погибла женщина и пострадал 11-летний ребенок

фото: ГИБДД РБ

На трассе в Илишевском районе Башкирии в ДТП с тремя автомобилями погибла женщина и пострадал 11-летний ребенок. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась ранним утром 23 августа на 1176 километре автодороги Москва-Уфа. Там столкнулись вазовская «семерка» под управлением 79-летнего пенсионера из Татарстана и встречная Daewoo Nexia, за рулем которой сидел 22-летний житель Уфимского района. После удара отечественная легковушка врезалась в Ford Focus, следовавший за Daewoo.

– В результате аварии 35-летняя пассажирка ВАЗа от полученных травм скончалась в больнице, сам водитель и его два пассажира, 63-летняя женщина и 11-летний мальчик получили травмы различной степени тяжести, – передали в ГИБДД РБ.

Сейчас дорожная полиция разбирается в причинах аварии.

За прошедшие сутки это единственное смертельное ДТП на дорогах Башкирии. В еще десяти происшествиях пострадали 15 человек.