Башкирия побила антирекорды по приросту заболевших и погибших от COVID-19

В Башкирии число заболевших и умерших от COVID-19 продолжает стремительно расти Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Башкирия побила сразу два коронавирусных антирекорда – по суточному приросту зараженных и умерших.

За последние 24 часа инфекцию выявили сразу у 300 жителей республики. С начала пандемии на территории региона зарегистрировано 54 939 случаев COVID-19.

Скончались за последние сутки 15 ковид-положительных пациентов. Число жертв инфекции перевалило отметку в тысячу человек и сейчас составляет 1 014.

Переболели коронавирусом в Башкирии 50 628 жителей, 491 из них выписался по выздоровлению за вчерашний день.

Первым компонентом вакцины против инфекции привились более 1,11 млн человек, вторым – почти 928 тысяч.