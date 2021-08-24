В Башкирии бывшего прокурора признали виновным в получении взятки в крупном размере

Один и тот же суд сначала оправдал прокурора, а затем вынес ему обвинительный приговор

Суд в Башкирии признал бывшего Учалинского межрайонного прокурора виновным в получении взятки в крупном размере. Экс-сотрудника надзорного ведомства отправили за решетку на восемь лет.

Подсудимый с 2016 по 2018 года получал деньги от владельца двух предприятий по добыче полезных ископаемых и обработкой природного камня. За вознаграждения экс-прокурор обеспечивал предпринимателю покровительство и допускал в его пользу попустительство по службе.

– В случаях выявления прокуратурой и органами контроля нарушений действующего законодательства, прокурор не принимал входящие в его полномочия меры прокурорского реагирования, а также оказывал давление на руководство органов контроля или иным образом оказывал содействие предпринимателю, чтобы избежать привлечения его к ответственности за допущенные нарушения, – рассказали в Следственном комитете.

За два года прокурор «заработал» таким образом более 660 тысяч рублей. Факты взяточничества выявили оперативники ФСБ Башкирии. Обвиняемый не признал вину в преступлении.

Сначала экс-прокурор был оправдан Белорецким межрайонным судом. Затем Верховный суд Башкирии отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение. Во второй раз суд вынес обвинительный приговор и назначил бывшему правоохранителю восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в 3,3 млн рублей – это пятикратный размер взятки.