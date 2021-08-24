Сотрудник МЧС во время отдыха в Башкирии спас тонущего ребенка

фото: газета "Межгорье"

Начальник специальной пожарно-спасательной части МЧС Александр Лавренев в свой выходной день спас тонущего ребенка. Случай произошел в башкирском Межгорье еще 20 июля, однако из-за скромности героя о нем стало известно только на днях. О поступке мужчины местной газете рассказали его друзья.

Лавренев в жаркий день вместе с семьей отдыхал на популярном пляже микрорайона Юго-Западный. В какой-то момент он услышал голос маленькой девочки – она кричала, что в воде лежит мальчик. Александр Семенович подбежал к месту, на который указывал ребенок, и увидел в глубине водоема детское тело. Мужчина вытащил его на берег – 10-летний мальчик не подавал признаков жизни.

Спасатель вызвал «скорую», а затем начал реанимировать ребенка: делать искусственное дыхание и массаж сердца. Безостановочно на протяжении семи минут Лавренев откачивал школьника, пока тот, наконец, не очнулся. К этому времени на место происшествия уже приехала бригада медиков. Сначала мальчика госпитализировали в реанимацию, а затем отпустили домой.