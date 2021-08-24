Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 августа 2021 7:59

В новом учебном году школы Уфы примут более 15 тысяч первоклассников

Всего в башкирской столице насчитывается порядка 130 тысяч учащихся
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В 2021 году первоклашек на три тысячи больше, чем в 2020

В 2021 году первоклашек на три тысячи больше, чем в 2020

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Уфе в новом учебном году в первый класс пойдут более 15 тысяч детей – на три тысячи больше, чем в прошлом году. Всего в башкирской столице насчитывается свыше 130 тысяч школьников, они учатся в 128 образовательных учреждениях. Об этом на оперативном совещании в мэрии 24 августа сообщила начальник Управления образования Елена Хаффазова.

По словам чиновницы, школам перед началом учебного года было куплено порядка 330 тысяч учебников и литературы. Хаффазова напомнила, что многодетные малообеспеченные семьи первоклассников могут рассчитывать на компенсацию для приобретения письменных принадлежностей и школьной формы. В этом году льготу получили родители 759 детей.