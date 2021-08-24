Тестовый «умный» светофор запущен в Уфе

«Умный» светофор призван сократить количество заторов на перекрестке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пилотный «умный» светофор запустили в Уфе. Подробности рассказал Минтранс Башкирии.

На пересечении проспекта Октября и улицы 50 лет СССР были установлены детекторы транспорта, контроллер и программное обеспечение, позволяющее адаптивно управлять и контролировать работоспособность светофорного объекта.

– Основной принцип действия адаптивных режимов управления – это изменение продолжительности работы сигналов светофора. При помощи показаний детекторов транспорта, система сама выбирает продолжительность режима горения того или иного сигнала светофора, – пояснили в Минтрансе.

Как сообщает Минтранс, адаптивные режимы управления позволяют снизить вероятность появления пробок и заторов, а также снизить уровень шума и уменьшить выделение выхлопных газов.

Наблюдения Минтранса показали, что количество пробок на данном перекрестке снизилось. Подобные системы министерство планирует внедрить во всех городах республики с население более 300 тысяч человек.