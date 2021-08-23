В Башкирии случился пожар в банном комплексе

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Сегодня, 23 августа, в Стерлитамакском районе Башкирии произошел пожар в банном комплексе. Детали произошедшего сообщили специалисты регионального МЧС.

Как рассказали спасатели, пожар случился в селе Отрадовка. На место были направлены средства и силы МЧС России, Госкомитета Башкирии по ЧС и объектовой пожарной охраны.

Было установлено, что пожар случился в здании банного комплекса. Пострадавших, по предварительной информации, нет. Как заверили сотрудники МЧС, ситуация находится на контроле.

Напомним, прошедшей ночью, 23 августа, рядом с закрытым башкирским городом Межгорье загорелся лес на горе Нараташ Южно-Уральского природного заповедника. Площадь пожара, по предварительным данным, составила порядка 1,5 гектаров.