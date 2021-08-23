По факту взрыва бочки, из-за которого обгорели дети из башкирского села, возбуждено уголовное дело

В Хайбуллинском районе Башкирии по факту взрыва бочки, из-за которого обгорели дети из села Акъяр, возбуждено уголовное дело по статье за халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.

Как установили следователи, днем 17 августа сотрудники МЧС по время тушения пожара в гараже в селе Акъяр достали из него металлическую бочку. Однако, ликвидировав пожар, спасатели оставили по какой-то причине его без присмотра.

Вечером того же дня двое шестилетних детей во время игры подожгли злосчастную бочку. Она загорелась, и оба ребенка получили сильнейшие ожоги. Через шесть дней один из малышей скончался, у него был ожог 90% тела.

Согласно предварительным данным, в бочке находился карбид. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Допрашиваются очевидцы, сотрудники пожарной части и другие сотрудники МЧС, анализируются организационно-распорядительные документы министерства и другие нормативные акты. Также назначен комплекс судебных экспертиз.