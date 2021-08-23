Прокуратура обжалует приговор уфимцу, который купил водительские права

Прокуратура намерена обжаловать приговор 33-летнему уфимцу, который дал взятку сотруднику ГИБДД и получил водительские права без сдачи экзаменов. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Обвиняемый «купил» водительское удостоверение за 23 тысячи рублей в ноябре 2017 года. Деньги были перечислены на банковский счет посредника: одну часть средств он оставил себе, а другую передал госинспектору межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Башкирии.

Давший взятку уфимец признал вину в преступлении. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно. Прокуратура заявила, что считает этот вердикт чересчур мягким, и собирается подавать апелляцию.

Напомним, сегодня, 23 августа, стало известно, что Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело против семерых экс-сотрудников МРЭО. Дорожных полицейских обвинили в организации преступного сообщества, целью которого было получение взяток за оказание содействия в получении водительских прав.