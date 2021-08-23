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Общество23 августа 2021 15:44

Социолог об Уфе: «Город должен быть ориентирован на автомобилистов»

Арсен Нуриджанов в эфире «КП-Уфа» рассуждал об особенностях башкирской столицы
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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Доктор социологических наук Арсен Нуриджанов в эфире «Комсомольской Правды» рассказал, на кого ориентирована Уфа.

В понедельник, 23 августа, гостем пресс-центра «КП-Уфа» стала социолог Арсен Нуриджанов. В прямом эфире он рассказал о своем отношении ко многим злободневным темам. В том числе, удобство Уфы для пешеходов или автомобилистов.

- Уфа должна быть ориентирована на автомобилистов. Но я слышу, что новые люди в управлении главархитектуры Уфы склоняются к концепции пешехода. Это, на мой взгляд, опасная и даже вредная тенденция. При такой протяженности города без автомобильного транспорта не обойтись, - считает Нуриджанов.

Также социолог подчеркивает, что сейчас активно застраиваются пригородные части Уфы, и это тоже должно способствовать развитию «автомобилизации».

Уже скоро мы выпустим большой материал, в котором подробно расскажем об остальных темах эфира.

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Комсомольская правда на телеканале "Вся Уфа" - эфир с социологом Арсеном Нуриджановым
Комсомольская правда на телеканале "Вся Уфа" - эфир с социологом Арсеном Нуриджановым
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