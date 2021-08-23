Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+35.6°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 августа 2021 15:39

В Уфе с 25 по 29 августа будет перекрываться проезд по участку улицы Заки Валиди

Ограничение введут из-за национального чемпионата
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
фото: 2гис

фото: 2гис

В Уфе ежедневно с 25 по 29 августа будут перекрываться две улицы: Заки Валиди (участок от Гафури до Аксакова) и Генерал-губернатора Перовского. Об этом сообщили в городской администрации.

– Период действия ограничения – с 8.00 до 24.00 часов, – пояснили в мэрии.

Там добавили, что ограничение на проезд транспорта будет введено из-за проведения финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia-2021).

Власти башкирской столицы просят горожан пониманием отнестись к неудобствам и рекомендуют заранее планировать свой маршрут.