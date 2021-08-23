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Общество23 августа 2021 14:12

Хабиров рассказал, как справляется с волнением

Глава Башкирии вспомнил, как поборол тревогу перед визитом президента
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Радий Хабиров // vk.com

фото: Радий Хабиров // vk.com

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, как справляется с волнением перед важными мероприятиями. Об этом сегодня, 23 августа, его спросил участник региональной сборной команды республики XI Национального чемпионата «Молодые профессионалы».

Руководитель региона вспомнил, как волновался перед недавним визитом в республику президента России Владимира Путина.

– Мы стоим на улице и ждем президента, и я вроде спокойный. Потом вижу: машины едут, такая кавалькада, всевозможные сигнальные огни. Я чувствую, что начинаю волноваться – до такой степени, что аж руки трястись начинают, – вспомнил Хабиров. – Я уже на тот момент придумал – мне помогает молитва: три-четыре слова молитвы сказал, несколько раз повторил – и успокаиваешься.

Он добавил, что каждый должен найти свое решение, как бороться с волнением, но его способ «очень сильно помогает».