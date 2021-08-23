Синоптики спрогнозировали интенсивное понижение температуры в Башкирии

Аномальная жара в Башкирии идет на спад

Аномальная жара в Башкирии идет на спад. В конце текущей недели прогнозируется интенсивное понижение температуры воздуха. Об этом сегодня, 23 августа, сообщили синоптики Башгидромета.

– На текущей неделе ожидается некоторое ослабление аномальной жары. Температура воздуха к 26 августа по республике понизится до +29,+34°, в Уфе – до +30,+32°. По предварительным данным более интенсивное понижение температуры воздуха ожидается в выходные дни, – передали специалисты.

Несмотря на ослабление жары, средняя температура по Башкирии в ближайшие дни превысит норму на 2-4°. Локальные дожди будут редкими и, по данным синоптиков, не окажут существенного влияния на почвенную засуху, из-за которой по всему региону объявляется режим ЧС.

Напомним, на прошедшей неделе в Уфе были зафиксированы сразу пять температурных рекордов. Самым жарким днем стала суббота, когда столбики термометров взлетели до +38,4°. Если смотреть в целом по республике, то самое настоящее пекло было в городе Туймазах, где воздух прогрелся до +39,5°.