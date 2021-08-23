У мотоциклиста, который насмерть разбился в Уфе, не было водительских прав

фото: ГИБДД РБ

У мотоциклиста, который насмерть разбился в Уфе при столкновении с внедорожником, не было водительских прав. Об этом сообщила региональная ГИБДД. Дорожная полиция установила личность погибшего – им оказался 28-летний горожанин.

Напомним, авария с летальным исходом случилась вчера днем, 23 августа, на Базисном проезде. Мотоциклист на Honda СВ-400 врезался в Volkswagen Tiguan, которым управлял 36-летний мужчина. Водитель байка скончался на месте происшествия.

– Погибший водительских прав не получал, его транспорт с регистрационного учёта был снят. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия произошедшего, – передали в Госавтоинспекции.

За прошедшие сутки это единственное смертельное ДТП на территории республики. В еще четырех авариях пострадали пять человек.