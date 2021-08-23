Рядом с закрытым башкирским городом загорелся лес на горе природного заповедника

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Минувшей ночью, 23 августа, рядом с закрытым башкирским городом Межгорье загорелся лес на горе Нараташ (Медвежка) Южно-Уральского природного заповедника. Сообщение о пожаре поступило в 00:14, сообщает МЧС республики.

– К тушению привлечены четыре единицы техники и 21 человек. Угрозы населенным пунктам нет. Производится опашка, ведется тушение. Площадь пожара по предварительным данным порядка 1,5 га, – передало экстренное ведомство.

По словам врио главы администрации Межгорья Вячеслава Калугина, утром, в 8:00, в городе прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На ней обсудили организацию тушения пожара на горе. «Принимаются все меры для тушения возгорания», написал чиновник в своих соцсетях.