Прокуратура проверит жалобу многодетной уфимки на поборы в школе

Женщина возмутилась, что с родителей хотят собрать деньги в пользу благотворительного фонда

Прокуратура Советского района Уфы проверяет жалобу матери троих детей на поборы в школе перед 1 сентября. Сообщение об этом появилось на сайте правоохранительного ведомства.

– Будет проверено соблюдение законодательства об образовании и благотворительной деятельности, при выявлении нарушений приняты меры прокурорского реагирования, – передал надзорный орган.

Напомним, мать ребенка-первоклашки возмутилась, что деньги, собранные на букет для учителя, родительский комитет предложил перечислить в благотворительный фонд.