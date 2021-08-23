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Общество23 августа 2021 11:30

Прокуратура проверит жалобу многодетной уфимки на поборы в школе

Родителям предложили перечислить деньги в благотворительный фонд
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Женщина возмутилась, что с родителей хотят собрать деньги в пользу благотворительного фонда

Женщина возмутилась, что с родителей хотят собрать деньги в пользу благотворительного фонда

Прокуратура Советского района Уфы проверяет жалобу матери троих детей на поборы в школе перед 1 сентября. Сообщение об этом появилось на сайте правоохранительного ведомства.

– Будет проверено соблюдение законодательства об образовании и благотворительной деятельности, при выявлении нарушений приняты меры прокурорского реагирования, – передал надзорный орган.

Напомним, мать ребенка-первоклашки возмутилась, что деньги, собранные на букет для учителя, родительский комитет предложил перечислить в благотворительный фонд.